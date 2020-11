Ceprano - Un caso Covid fra i vigili urbani e così gli uffici del comando di polizia locale restano chiusi fino al 14 novembre per consentire un intervento di sanificazione dei locali e delle auto di servizio.

Nel frattempo, come da prassi, il personale è stato posto in quarantena fiduciaria. Dalle scuole ai pubblici uffici passando per le forze dell'ordine...il Covid sembra non voler risparmiare nessuno.