Sono partiti i lavori di rifacimento del piazzale esterno al plesso della Scuola dell'infanzia "Fornaci".

L'area circostante l'edificio necessitava di manutenzione straordinaria. Infatti, il piazzale in ghiaia non garantiva adeguata pulizia e il corretto smaltimento dell'acqua piovana con le immaginabili conseguenze.

Il necessario adeguamento è in corso, e sebbene in questo momento le priorità siano altre è necessario non sottovalutare i problemi connessi alla scuola, che da mesi sono ormai di altra natura.

La manutenzione, quindi, non va mai trascurata e neppure gli interventi strutturali volti a garantire la funzionalità dei plessi. Parallelamente, importanti lavori sono stati pianificati per altre scuole del territorio.

I fondi sono stati destinati al miglioramento sismico, all'adeguamento delle aule e alla risistemazione appunto delle aree esterne. Il Consiglio comunale ratificò, qualche tempo fa, la variazione di bilancio approvata dalla Giunta per sbloccare le somme a disposizione, circa 290mila euro destinati all'Istituto "G.

Colasanti", alla "Dante Alighieri" e al plesso delle Fornaci.

Ma vediamo, nello specifico, la distribuzione dei fondi: 180mila euro sono stati previsti per la progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento sismico nella scuola "Colasanti, sia nel corpo centrale, sia nella palestra, come della Media "Dante Alighieri".

Inoltre, va considerata la messa in sicurezza degli edifici, insieme al grande lavoro di efficientamento energetico realizzato sulla "Alighieri" e sulla "Lombardi".

A questo si aggiungono i fondi per la ristrutturazione della "Colasanti" e la manutenzione straordinaria dei plessi periferici. Tutte opere che testimoniano investimenti importanti in un settore dove non si deve risparmiare e nei confronti del quale deve mai mancare una costante attenzione. da parte delle autorità preposte.