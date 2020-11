Una discussione dei pm Bulgarini e Maisto più volte interrotta dall'assenza di connessione con Rebibbia: Donatella, infatti, è apparsa solo in video. Trent'anni quelli chiesti per l'omicidio del figlio, Gabriel Feroleto, vista la scelta del rito: un abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Prima delle discussioni del pm, la difesa della mamma di Piedimonte - Cucchi e Prospero - avevano chiesto l'acquisizione di stralci di quanto emerso in dibattimento nell'udienza a carico di Nicola Feroleto (che si terrà domani) sulle cause della morte. Richiesta rigettata. In aula, nella prima parte, anche nonna Rocca assistita dagli avvocati Scerbo e Corsetti. Attesa la decisione del giudice Di Croce.