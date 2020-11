È guerra aperta sui social, ognuno dice la sua e le accuse, anche personali, volano come i like. «È così necessario con questi dati il mercato, l'aperitivo, la passeggiata per il corso? È allucinante, così facendo non ne usciremo mai» ha scritto una signora; «Tra un po', magari sotto Natale, facciamo anche qualche sagra, ma fatemi il piacere. Ma che mi rappresenta un sabato sì e uno no» scrive un'altra.

«La gente non rispetta le regole, lo abbiamo già visto la settimana scorsa per l'aperitivo. Il mercato non fa differenza. A rimetterci, purtroppo, sono gli onesti» ha evidenziato Tonino. «È una questione spinosa. Anche gli ambulanti hanno bisogno di poter svolgere il proprio lavoro e forse con i controlli che sono stati appena messi a disposizione si potrebbe svolgere il mercato in sicurezza. Buon senso, controlli e rispetto per questa volta potrebbero fare la differenza» puntualizza Chiara, una commerciante del centro.