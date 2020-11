Dopo i casi di positività riscontrati nei giorni scorsi e le vibrate proteste dei genitori degli alunni, per il plesso di Monte San Marino scatta la chiusura. A comunicarlo è stato, poco fa, il sindaco Giuseppe Morini. Che ha scritto: "A seguito di comunicazioni intercorse, in data odierna, con il Dirigente scolastico e la ASL di Frosinone, il Sindaco ha provveduto ad emettere una ordinanza preventiva di chiusura del plesso scolastico di Monte San Marino, dal giorno 12 novembre al giorno 22, con ripresa delle lezioni in presenza dal giorno 23 di novembre 2020".