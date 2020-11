La Pro loco festeggia il primo anno dalla sua nascita.

Dopo una partenza brillante, la drammatica situazione creata dall'epidemia da Coronavirus ha costretto l'associazione a una brusco stop. Infatti, il rispetto per le norme anti-contagio e l'importanza di tutelare la salute della comunità locale hanno prevalso su qualsiasi tipo di iniziativa.

«La nostra voglia di fare è grandissima – dicono dalla Pro loco – e presto torneremo sulla scena locale con tante attività. Utilizziamo tutti insieme questo tempo di attesa per programmare nuovi eventi. Saremo lieti di ricevere le proposte e i suggerimenti di tutti per promuovere iniziative sociali, turistiche, culturali, storiche ed eno-gastronomiche, per condividere un percorso comune capace di valorizzare sempre di più il nostro territorio».

Inoltre la Pro Loco ricorda che Arnara, insieme ai Comuni di Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Pofi e Ripi fa parte dell'Ecomuseo "Argil", riconosciuto di interesse regionale e inserito nell'Omr. In collaborazione con l'associazione "Argil" che gestisce la struttura museale, saranno programmate e svolte attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, anche a fini turistici.

Una iniziativa già in corso riguarda una serie di webinar, di cui uno si terrà il prossimo 27 novembre dalle 16 alle 19, che parlerà anche di Arnara, del borgo e del castello.

A questo evento online seguiranno visite guidate, escursioni e percorsi medioevali, non appena le misure di sicurezza anti-Covid lo consentiranno.