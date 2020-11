Ok alla proroga di ulteriori due mensilità del Rem, reddito di emergenza, in favore dei nuclei familiari residenti in Italia privi di reddito o con redditi familiari inferiori a 400-800 euro mensili. A darne notizia ai cittadini è l'assessore Clarissa Silvestri. Il Rem, come noto, è un'indennità economica, istituita con il decreto "Rilancio", rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia disoccupati o sottoccupati di importo oscillante da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente.

I soggetti che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di Rem non dovranno presentare nuova domanda all'Inps; i nuovi nuclei familiari, cioè coloro che non hanno fruito dell'ultima proroga, dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro il prossimo 30 novembre.