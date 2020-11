Positiva al Covid-19 esce di casa per andare da un familiare. I carabinieri della stazione di Sant'Elia Fiumerapido hanno denunciato la protagonista della vicenda, una 26enne residente a Sant'Elia Fiumerapido ma domiciliata a Piedimonte San Germano.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la giovane, il 31 ottobre scorso, era stata sottoposta a tampone presso il drive-in dell'ASL di Cassino, risultando positiva al test. Per questo era stata messa in isolamento con sorveglianza attiva presso l'abitazione di Piedimonte San Germano, luogo da cui la donna, senza giustificato motivo, si è allontanata per recarsi presso l'abitazione di un familiare. Per questo è stata denunciata per l'inosservanza dei provvedimenti tesi al contrasto della diffusione dell'epidemia del Covid-19.