Sono 370 gli attuali positivi a Cassino. Il sindaco lo ha appena comunicato in una diretta dove ha elencato ai cittadini tutti i dati. Per questo ha raccomandato massima cautela e ha ricordato i provvedimenti duri assunti lungo le vie del centro per la movida selvaggio.

Sabato il mercato riprenderà ma, data la delicatezza dei tempi, domani ci sarà un vertice in prefettura con i sindaci dei maggiori comuni per valutare altre misure idonee a contenere il covid