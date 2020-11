Saranno ben trentacinque i cittadini, in base all'idonea graduatoria stilata dal settore "Servizi sociali" impegnati nell'ultima fase del progetto 2020 del servizio civico comunale. Si parte oggi, sempre sotto il coordinamento del funzionario comunale incaricato Oreste Datti.

Gli operatori saranno impegnati nella pulizia e il decoro soprattutto del centro della città, in un periodo difficilissimo per l'attuale emergenza sanitaria Covid-19. Verranno rispettate rigorosamente le norme di distanziamento, con l'utilizzo della mascherina e le casacche identificative, "arancioni" le donne e "gialle" per gli uomini.

Una risposta reale alla domanda di assistenza per quei cittadini e le relative famiglie che vivono situazioni di disagio e di rischio emarginazione, sia legate alla mancanza di lavoro che a specifiche situazioni personali. E una importante opera di pulizia della città. È quanto ottenuto con il servizio civico comunale, progetto di sostegno sociale e di inserimento istituito e sostenuto, sin dal 2015 dall'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività dei servizi sociali.

E si prosegue ora con gli stessi obiettivi, anche in questo ultimo step di quest'anno. Questa ultima fase del progetto, già risultato efficace ed efficiente nelle precedenti fasi, si incentrerà sulla pulizia in genere e soprattutto ripulitura da sterpaglie, tra le vie, i vicoli e le piazze della città, anche in previsione delle imminenti festività natalizie e di fine, inizio anno, oltre alla pulizia del civico cimitero "Pareti" e zone limitrofe. Un progetto apprezzato dalla cittadinanza. Un servizio che funzionae e che garantisce risposte concrete al "bene comune", oltre ad assicurare uno strumento di contrasto al disagio economico, restituendo al contempo dignità alle unità assegnatevi.