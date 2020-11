Tra le categorie più colpite in questa emergenza Covid-19 e dalle limitazioni del Dpcm, ci sono i commercianti. Da nord a sud della Ciociaria, come in tutto lo Stivale, sono tanti gli appelli, che chi in un modo, chi in un altro, affida soprattutto sui social. E sono tanti a farsi portavoce di tanti colleghi, anche "concorrenti", dimostrando invece che in un periodo non semplice, come quello attuale, è quanto mai fondamentale fare squadra. È quello che sostiene Cristian Fanisio, giovane pizzaiolo che ha l'attività "Happy pizza" al Vascello a Ferentino. Ha rivolto video-appelli ai cittadini invitandoli ad aiutare tutte, nessuna esclusa, le attività di Ferentino. A comprare a Ferentino.

«Vedo tante persone che rispettano il Dpcm, mettono le mascherine, non fanno assembramenti, ma voglio fare un'osservazione importante. Rivolgere un appello: aiutate le attività di Ferentino, comprate a Ferentino. Vedo tante foto sui social, mangiate o acquistate fuori Ferentino, da multinazionali che neanche conoscete. Nella città di Ferentino ci sono tante attività. Non volete mangiare il panino, mangiate la pizza. Non vi piace la pizza che faccio io, andate nella altre pizzerie. Ce ne sono tante, vicino alla mia attività, o verso Sant'Agata, o in piazza, o vicino alla zona del cimitero e in tante altre aree del territorio. E poi ci sono innumerevoli bar a Ferentino, tante anche le pasticcerie».

Fanisio cita molti commercianti, anche di altre pizzerie e chiede scusa a chi ha dimenticato di menzionare «siamo tanti ma ne usciremo vittoriosi». L'appello però alla cittadinanza a dare loro conforto e sostegno. «Aiutate Ferentino. Abbiamo bisogno di tutti voi. Abbiamo superato la prima fase critica a marzo-aprile. Aiutateci ora nella seconda fase ancora più difficile. Passate parola e quando mangiate qualcosa dei nostri locali taggateci sui vostri profili. Superiamo tutti insieme questo periodo. La città di Ferentino terminato, speriamo quanto prima, questoperiodo, deve essere orgogliosa di quello che ha fatto,perché cistiamo comportando bene. Siamo stati sempre uniti e lo abbiamo dimostrato in tante occasioni». E quell'abbraccio virtuale che Cristian ha inviato a tutti i cittadini e ai commercianti della città è stato ricondiviso da tanti che hanno apprezzato il suo gesto e il suo appello. Appello apprezzato da molti.