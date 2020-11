E sono sei! Parliamo dei centenari di Trevi nel Lazio. Con il compleanno della signora Maria raggiunta la ragguardevole cifra che è da vero record. Con una coincidenza particolare in un anno funestato dalla pandemia a Trevi si non festeggiati sei nuovi centenari, che rappresentano la voglia di vivere, di lottare che deve essere di esempio per le nuove generazioni. Trevi, paese di 1850 abitanti oltre i centenari annovera moltissimi ottantenni e novantenni.

A dimostrazione della vita sana che si respira in questo territorio del nord Ciociaria. Sabato scorso, il sindaco di Trevi Silvio Grazioli, ha portato alla signora Maria Bianchini gli auguri per i suoi 100 anni, consegnandole un attestato amministrativo. «Ho portato alla signora Maria Bianchini ha dichiarato il sindaco Grazioli i più sentiti e sinceri auguri da parte dell'amministrazione comunale di Trevi nel Lazio e della comunità».

«Come gli altri cinque centenari - ha sottolineato il primo cittadino - che vivono a Trevi, lei stessa rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili di riferimento per tutti i giovani e per tutti noi, quale un modello di vita da seguire». Un vero primato.