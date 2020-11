L'assessore comunale di Patrica Tatiana De Alexandris, insieme agli agenti di polizia municipale, ha raggiunto il canile di Supino per conoscere i gestori della struttura e per verificare lo stato dei cani di Patrica

«Ho travato un ambiente sano, pulito e decoroso, nel quale vivono "dignitosamente" tanti ospiti a 4 zampe - sottolinea l'assessore - Loro scodinzolano curiosi, dietro le sbarre. E ti guardano con questi occhi. Con questi occhi, che ti restano dentro.

Andando via ho sentito uno strappo. Subito ho capito che parte del mio cuore è rimasta lì con loro. Ho intenzione di promuovere una campagna di sensibilizzazione: nei prossimi giorni verranno pubblicate sul sito istituzionale le loro foto e le loro caratteristiche al fine di incentivare l'adozione. Facciamo la nostra parte».

Ha apprezzato l'iniziativa il consigliere Samuel Battaglini che lancia una proposta. «Vogliamo complimentarci con l'assessore De Alexandris, la quale ha voluto vedere con i propri occhi lo stato in cui versano i cani prelevati sul nostro territorio. L'assessore ha annunciato che nei prossimi giorni lancerà una campagna di sensibilizzazione utile all'adozione dei randagi, a tal proposito le chiediamo di prendere in considerazione la proposta che abbiamo lanciato in campagna elettorale, quella di prevedere uno sconto del 30% sulla Tari per quelle famiglie che decideranno di adottare un cane prelevato sul territorio di Patrica».