Sicurezza stradale e regimentazione delle acque: cantieri aperti in periferia per la realizzazione dei lavori.

Uomini e mezzi sono al lavoro in via Del Sole per eliminare definitivamente i problemi dei ristagni di acqua causati da un inefficace sistema di smaltimento. Per la realizzazione dell'opera è previsto un investimento di oltre 100mila euro. Si tratta di fondi comunali destinati a varie opere su tratti di strade dissestate, soggette a costanti allagamenti. Altri 40mila euro, invece, saranno investiti per il rifacimento del manto stradale del tratto che va da via Ristretto a Vado Petraro.

Inoltre, verranno eseguiti i lavori di regimentazione delle acque all'incrocio tra via Del Sole e San Manno e su via Ristretto. Si tratta di zone puntualmente messe a rischio dalla copiosa acqua piovana che ristagna in superficie. Attualmente, la ditta appaltatrice sta lavorando su via Del Sole, all'incrocio con via San Manno e dopo avere concluso l'intervento proseguirà con gli altri due. Le opere, pianificate circa un anno fa, si stanno realizzando in questa fase che precede la stagione invernale delle piogge proprio per evitare che si ripresentino i pericolosi allagamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale. Nella fase iniziale, è stata effettuata la ricognizione delle varie criticità, sono state valutate le segnalazioni e stilato un elenco delle priorità, in base al quale è stata avviata la realizzazione degli interventi, che puntano a risolvere il problema alla radice.

Ormai, i fenomeni atmosferici eccezionali che non solo in inverno si abbattono sul territorio, causano inevitabilmente danni provocando anche problemi di sicurezza e compromettendo lo stato delle strade. Da qui, la necessità di intervenire urgentemente e limitare i pericoli, almeno per le situazioni più a rischio che altrove, in alcuni casi, hanno determinato tragedie. La prevenzione e la soluzione dei problemi più gravi sono quindi indispensabili a salvaguardare il territorio già minacciato dal maltempo. Fortunatamente, le condizioni meteo di questi giorni sono favorevoli e pertanto i lavori procedono a pieno ritmo, predisponendo infrastrutture efficienti per la stagione delle piogge.