Sui social diversi gli appelli per trovare soluzioni che scoraggino in maniera definitiva i reiterati atti vandalici. In molti nel tempo hanno suggerito di installare un sistema di videosorveglianza che permetta di individuare in tempo reale i responsabili. E anche su questo sta lavorando l'amministrazione Cretaro con l'approvazione del progetto "Veroli Sicura" per la realizzazione di un sistema videosorveglianza sull'estensione comunale. La problematica è tornata alla ribalta anche ieri, quando alcuni residenti di Via delle Selle, si sono ritrovati gli sportelli dei contatori del gas divelti, bottiglie di vetro e un cartone della pizza abbandonati a terra, tra l'altro in un vicolo poco distante da un'altra zona presa spesso di mira dai vandali, l'Olivella.

Gli ultimi episodi qualche settimana fa, soprattutto nel fine settimana. E come detto, forte l'appello dei cittadini che chiedono soluzioni per evitare simili situazioni che non fanno altro che deturpare il territorio e creare disagi. Si tornano ad invocare telecamere nei punti sensibili della città di Veroli. Con l'approvazione del progetto "Veroli Sicura" si punta a realizzare un sistema videosorveglianza. A guidare il coordinamento tra le parti e l'elaborazione tecnica del prospetto, il comandante della Polizia locale Massimo Belli. Lo stralcio arriva in risposta a un bando indetto ad agosto dalla Regione a supporto della sicurezza urbana e del recupero di aree degradate. Tra le finalità inserite nel progetto, anche la riqualificazione di alcune zone del centro storico, come ad esempio l'Olivella, a due passi da Via delle Selle.