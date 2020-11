A novembre già superati i 2.500 contagi. Ora sono 2.698 in dieci giorni (media 269,8) A ottobre erano stati 3.528 (media 113,8). Se il trend resta lo stesso il mese rischia di chiudersi con 8.000 contagi. Da metà ottobre l'incremento dei casi Covid in Ciociaria è impressionante. Dal 16 ottobre a ieri i contagi complessivi sono 5.788 per una media di 222,62 al giorno. In pratica sotto media si è andati in undici occasioni. Tuttavia, si registrano giornate da 399 casi il 1° novembre, da 394 casi il 5 novembre, da 355 casi il 3 novembre e da 349 il 6 novembre. All'opposto il minimo è stato 54, l'altro ieri. Nei primi otto giorni di questo mese si registrano 2.443 contagi per una media di 305,37. Se non altro, l'inizio della presente settimana mostra numeri decisamente più contenuti.

Dalla penultima settimana di settembre si nota bene come la crescita dei casi in provincia di Frosinone sia stata vorticosa: il periodo 21-27 settembre si è chiuso con 99 casi, la settimana 28 settembre-4 ottobre con 105 contagi, la prima settimana tutta di ottobre con 204, quella tra il 12 e il 18 ottobre con 711. E poi a salire ancora con 1.283 positivi tra il 19 e il 25 ottobre.

Altri 1.651 infettati tra il 26 ottobre e il 1° novembre, quindi il nuovo picco di 2.044 tra il 2 e l'8 novembre.

Negli altri mesi la situazione era stata decisamente migliore almeno in termini numerici: ad ottobre 3.528 casi per una media di 113,8. A marzo erano stati 13,8 al giorno e 416 totali, ad aprile 7,66 e 233, a maggio 0,83 e 26 totali, a giugno 0,46 e 14 totali, a luglio 0,35 e 11 totali, ad agosto 5,12 e 159 totali, a settembre 7,43 per un totale di 223.