Una App per conoscere le offerte della città. Quando l'innovazione si mette a disposizione dei cittadini la vita diventa decisamente più semplice. Maria Giovanna Vona, collaboratrice della Mectron s.r.l., un'azienda che si occupa tra le altre cose dello sviluppo di software, spiega come è nata l'iniziativa: «Il team di cui faccio parte ha ideato e realizzato un progetto volto a supportare le attività ricettive della città di Sora in questo momento di particolare incertezza e difficoltà: l'applicazione "CiaoSora", pensata per ottimizzare la gestione del servizio di take away, attualmente divenuto indispensabile».

Uno strumento per districarsi agevolmente con gli ordinativi senza perdere tempo. Maria Giovanna Vona si mostra entusiasta del progetto: «Diverse attività sorane hanno già aderito al progetto con entusiasmo e siamo sicuri che molte altre sarebbero fortemente interessate».

Un modo innovativo per conoscere e farsi conoscere, arrivando, in tempi di pandemia, a più persone possibili con un semplice clic, per trovare rapidamente ciò che si cerca nella propria città. Anche durante il lockdown della scorsa primavera erano molte le persone a caccia dei recapiti telefonici di pizzerie e ristoranti per ordinare un pasto da consumare in casa. Da oggi, grazie a questa applicazione, sarà possibile scorrere l'elenco delle attività e trovare subito, a seconda dei propri gusti, chi chiamare.