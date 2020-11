Il Comune di Strangolagalli avvisa i cittadini della riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative a "Interventi in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari". Le nuove richieste dovranno essere presentate attraverso apposito modulo di Istanza corredato dagli allegati richiesti, come specificato ai punti "Termini e modalità di accesso" e "Documentazione da presentare" dell'avviso.

Le richieste di prosecuzione relative alle persone che hanno presentato domanda per il precedente bando e risultano inserite nella graduatoria degli ammessi al beneficio, dovranno essere presentate attraverso apposita dichiarazione (Modello 2), corredata dagli allegati richiesti. Le domande dovranno essere presentate e protocollate al Comune di Frosinone, Capofila del Distretto Sociale B, con trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.frosinone.it entro il 30 novembre.