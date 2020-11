Morso alla gamba da un cane, appena esce di casa in via Di Biasio. Quarantaquattrenne, ciclista amatoriale di Cassino, finisce in ospedale. L'episodio è accaduto domenica mattina, poco dopo le 9. L'uomo era uscito per un giro in bici, approfittando della bella giornata. Come denunciato dallo stesso, sarebbero stati almeno tre i cani che al suo passaggio avrebbero preso a rincorrerlo. Il più grande, un molosso, abbaiando e ringhiando, si sarebbe lanciato, aggredendo il ciclista.

Un dolore fortissimo al polpaccio: giusto il tempo di capire che quella sensazione di bruciore e dolore era stata provocata da un morso, con una presa serrata.Per fortuna non ha perso l'equilibrio, è riuscito ad allontanarsi prima che l'animale potesse azzannarlo di nuovo.

Si sono quindi rese necessarie le cure del caso: il quarantaquattrenne ha raggiunto il Pronto soccorso, per scongiurare infezioni. Ieri mattina ha anche raggiunto l'ufficio veterinario della Asl, per segnalare l'accaduto. Forti le polemiche.