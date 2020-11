Un duro colpo al clero alatrense con la città scossa dalla scomparsa di padre Maurizio Di Girolamo, sessantanove anni, dell'ordine minore dei padri Cappuccini. Padre Maurizio è deceduto ieri nell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverato da alcuni giorni per via del contagio da Covid-19. È stato un decorso rapido, il suo: dapprima i sintomi della malattia, manifestatisi poco dopo la metà di ottobre, poi il rapido peggioramento, il ricovero nel nosocomio, il trasferimento nel reparto di terapia intensiva e la morte sopraggiunta ieri per una complicazione.

Padre Maurizio era originario di Terracina e per anni ha svolto la professione di cancelliere nei tribunali di Alatri, Ferentino, Frosinone e Torino. Dal punto di vista pastorale è stato il reggente delle chiese di San Matteo, San Francesco e di San Pietro Apostolo annessa al convento dei padri cappuccini, di cui era guardiano. È stato direttore della "Gioventù Francescana" (Gifra) e del Banco Alimentare. Sua grande passione è stata la musica, fino a farsi promotore, fondatore, direttore e maestro del coro dei Crociferi con la confraternita della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo. Commossi i saluti che sono arrivati in suo ricordo, subito dopo che la notizia del suo decesso si è diffusa.



Il cordoglio di Morini

Il sindaco ha speso parole cariche di emozione: «Una notizia che ci ha colto di sorpresa e ci ha gettato in una profonda tristezza. Amo ricordare Padre Maurizio come un uomo di profonda cultura: aveva alle spalle, oltre che gli studi teologici, studi giuridici e un amore infinito per la musica. Accogliendo pienamente lo spirito francescano, si presentava come una persona umile, dedito totalmente al servizio della sua Fraternità e della nostra comunità che lo ha accolto fin dai tempi del suo seminario». Anche il coro dei Crociferi ha voluto onorarlo con un pensiero: «Semplicemente, aspettavamo un suo ritorno per un nuovo inizio... Ma ora, da lassù, continuerà a seguirci e a starci vicino». I funerali si svolgeranno oggi, alle ore 11, nel santuario della Madonna della Delibera a Terracina, in forma privata.