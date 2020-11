Covid, Fumone: l'aggiornamento sulla situazione sanitaria viene comunicato attraverso un post sulla pagina Facebook istituzionale del paese.

La nota

"Sono stati comunicati altri casi di positività da COVID-19, che vanno a sommarsi a quelli già precedentemente comunicati. Ad oggi nel nostro Comune ci sono 23 persone attualmente contagiate dal Virus ai quali va la massima vicinanza e solidarietà di tutta la comunità. Come per i casi precedenti sono state avviate tutte le procedure precauzionali del caso, le persone interessate sono tutte in isolamento domiciliare.

Registriamo altri 3 casi di persone negativizzate, che vanno a sommarsi alle 3 dei giorni scorsi, per un totale di 6 nostri concittadini guariti. Raccomandiamo nuovamente a tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme emanate attualmente in vigore. N.B. I dati vengono comunicati alla cittadinanza solo dopo la comunicazione ufficiale da parte degli organi competenti ai nostri uffici, questo per evitare di divulgare casi non ufficialmente rilevati o dati non reali".