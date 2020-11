"A seguito di consegna di dettagliata relazione da parte della Dirigenza Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Fiuggi in data odierna, richiesta dal Sindaco Baccarini nel corso del weekend, si é deciso di emettere ordinanza contingibile ed urgente di chiusura in via precauzionale e del tutto preventiva del plesso della scuola primaria dal 10 al 13 novembre per poter procedere alle operazioni di sanificazione straordinaria." - è quanto dichiarato dal sindaco della città Alioska Baccarini

"Le modalità di prosecuzione o meno dell'attività didattica - prosegue la nota- saranno comunicate con successivo atto da parte della Dirigenza Scolastica. È stata volontà del Sindaco, sentite tutte le sorti in causa, quella di procedere alla chiusura del plesso scolastico per poter realizzare questa operazione di sanificazione preventiva e precauzionale.

Non bisogna tuttavia cedere ad inutili allarmismi poiché la situazione é costantemente monitorata e sotto il controllo delle autorità preposte".