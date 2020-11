Nella giornata di ieri, ad Alatri, i militari dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, al termine degli accertamenti relativi ad un incidente stradale con feriti avvenuto a Veroli lo scorso 31 ottobre, hanno denunciato un 32enne del posto, già censito per minaccia, ingiurie, lesioni e guida sotto l'influenza di alcool, per il reato di "guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti".

I carabinieri hanno accertato che l'uomo, alla guida di un'utilitaria, avrebbe perso il controllo della stessa andando a collidere su due autovetture in sosta e investendo il proprietario di una di esse.

A seguito dell'incidente sia il 32enne che il malcapitato riportarono lievi lesioni. Sottoposto ad esami urgenti sulla persona, finalizzati all'accertamento di un'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcool o stupefacenti, il 32enne era avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla norma e con "cannabinoidi urinari". Al denunciato è stato anche ritirato il documento di guida.