In una città in cui le auto elettriche circolano al posto di quelle a benzina o a diesel si avrebbe un sensibile abbassamento dell'inquinamento. Lo dice una ricerca del Cnr in collaborazione con Motus-E, l'associazione per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, presentata in anteprima a KeyEnergy per l'edizione virtuale di Ecomondo. In base allo studio, condotto a Milano, Roma, Torino, Bologna e Palermo le emissioni di biossido di azoto si ridurrebbero fra il 74% e il 93%, mentre quelle di polveri sottili tra il 34% e il 46%.

La ricerca ha preso in esame la dispersione in atmosfera e la ricaduta al suolo degli inquinanti primari nelle città di Torino, Milano, Bologna, Roma e Palermo. Ha confrontato la situazione con l'attuale parco di veicoli circolanti, e quella al 2025 e 2030 in base alla conversione elettrica nei comparti del trasporto privato, della logistica dell'ultimo miglio e del trasporto pubblico locale.

Il raffronto è stato fatto su un giorno feriale invernale (tenendo conto di velocità e direzione del vento, stabilità atmosferica, temperatura, umidità, tasso di precipitazione e nuvolosità). I fattori inquinanti (in grammi per chilometri percorsi) dei diversi mezzi di trasporto sono quelli della banca dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Le percentuali delle concentrazioni sono state calcolate considerando le centraline di monitoraggio Arpa.