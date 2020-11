Si è spento a ottant'anni sabato sera dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia, lasciando nel dolore i figli e i congiunti, Giovanni Esposito, calzolaio "storico" del capoluogo.

Giovanni aveva iniziato il suo lavoro alla ex Standa, nel 1970. Diversi anni dopo, nel 1991, decise di mettersi in proprio aprendo il negozio "Tacco Lampo", dove oggi continua l'attività suo figlio Danilo. Nonostante fosse andato in pensione e finché le forze lo hanno sostenuto, Giovanni non ha mai lasciato il suo ambiente di lavoro, diventato un punto di riferimento per tutta la città.

Anche perché quello del calzolaio è diventato purtroppo un mestiere in via di estinzione e Giovani Esposito ha contribuito a ridargli vita. I funerali saranno celebrati alle 15 di oggi a Santa Maria Goretti. Alle 14 sarà aperta, sempre in chiesa, una camera ardente per le visite.

Alla famiglia Esposito le condoglianze di "Ciociaria Oggi".