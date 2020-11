La dea bendata si ferma al "Bazar Blob" e premia una donna che compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 10.000. Ieri mattina la fortuna ha baciato una cepranese che si è fermata nel noto bazar in piazza Martiri di via Fani. «La fortunata è una giocatrice occasionale – ci ha detto il proprietario dell'esercizio Patrizio Delli Colli – Dunque un vero colpo di fortuna, che sicuramente non ha arricchito la donna, ma certamente l'ha resa felice.

Diecimila euro non cambiano la vita ma possono segnare una svolta. Le vincite qui da noi sono frequenti – assicura Delli Colli – Le più comuni quelle per diverse centinaia di euro, ma quando si parla di 10.000 chiaramente il livello cambia. Di questi tempi così difficili sia sul piano sociale che economico, una vincita inaspettata e consistente giunge sempre gradita e la donna baciata dalla fortuna vi assicuro che era davvero felice».