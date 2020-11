Ladri in azione prima del coprifuoco. Tre le abitazioni prese di mira sabato sera a Torrice, in via Gennare.

In un caso i proprietari erano al piano di sotto mentre i malviventi erano al secondo piano a mettere sottosopra cassetti e armadi per poi portare via denaro e oggetti in oro. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.



La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero compiuto i raid in tre abitazioni nella stessa zona, nell'arco di tempo tra le 20 e le 21.30. Hanno approfittato dell'assenza degli occupanti che non erano ancora rientrati, ma in un caso hanno agito mentre al piano di sotto i proprietari stavano cenando, ignari di quanto stesse accadendo. Infatti soltanto quando sono saliti al piano di sopra, per andare a dormire, i malcapitati hanno scoperto che qualcuno gli aveva fatto "visita". Dei banditi non c'era più nessuna traccia, solo i resti di quanto messo a soqquadro nelle stanze.

Amara sorpresa anche per gli altri proprietari delle vicine abitazioni prese di mira nella stessa serata.