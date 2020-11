Un grande lavoratore, un papà straordinario, un amico su cui poter sempre contare. Ha lottato fino all'ultimo. In tanti hanno sperato di poterlo rivedere dietro il suo bancone nella macelleria in via I Cerri alla Vittoria, nel comune di Veroli, ma purtroppo questa mattina la triste notizia. Maurizio Cironi, 55 anni, non ce l'ha fatta.

Ricoverato da circa tre settimane all'ospedale Fabrizio Spaziani è morto oggi. Era risultato positivo al Covid, aveva patologie pregresse, e le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. La notizia della scomparsa di Cironi è stata data poche ore fa dai familiari. "Hai lottato tanto, hai dedicato la tua breve vita alla famiglia, al lavoro, ai veri valori della vita. Un vero Gigante Buono, uno che se c'era bisogno di aiutare qualcuno non si tirava indietro. Ti amiamo e ti ameremo per sempre". I funerali molto probabilmente si terranno domani pomeriggio. Tutti lo ricordano con grande stima e affetto. Una persona dal cuore grande, sempre gentile e disponibile con tutti.