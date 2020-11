Scuole chiuse a Pontecorvo per dieci giorni. È questa la decisione assunta dal sindaco Anselmo Rotondo a margine di una giornata di consultazioni. Una decisione che è stata presa a causa dell'aumento esponenziale da contagi del Covid-19.

"Vista l'impennata di casi che si è registrata nelle scuole di Pontecorvo, sentiti i vertici della Asl, i dirigenti scolastici e i membri della commissione Covid, ho assunto la decisione di chiudere tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per 10 giorni - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - In questo momento deve prevalere il principio di precauzione e di tutela della salute. Seguirà ordinanza, ci attiveremo per la sanificazione di tutti i plessi".