Crescono le persone contagiate da Coronavirus a Veroli, come del resto in tutta la Ciociaria e in tutta Italia. In merito alla cittadina ernica è di poco fa l'ultimo aggiornamento da parte del sindaco Simone Cretaro. Che scrive: "Cari Concittadini, in questa settimana sul nostro territorio si è verificata un'importante crescita dei nuovi contagi da coronavirus. Dall'ultimo aggiornamento (che risale a giovedì della settimana scorsa) che mi è stato inviato dalla Asl risultano circa 100 nuovi casi accertati.

Il totale dei casi di positività sale così a 175, di cui solamente 3 ricoverati in ospedale. Si tratta di un'evidente accelerazione della curva epidemiologica, in linea con il dato nazionale che ieri, purtroppo, ha fatto registrare il nuovo record di contagi con 37.809 nuovi positivi e 446 morti. Il dato comunale evidenzia una presenza del virus su tutto il territorio con una diffusione tra tutte le fasce di età e con intere famiglie positive che sono in quarantena presso il proprio domicilio.

Vi informo, inoltre, che in settimana, con una apposita delibera di Giunta che troverete sul sito comunale, abbiamo predisposto dei servizi a domicilio per i nostri Concittadini (anziani, disabili, malati, ecc.) con oggettive difficoltà di spostamento e privi della possibilità di chiedere supporto a stretti familiari e precisamente:

• Recapito a domicilio di medicinali e generi alimentari di prima necessità;

• Recapito a domicilio di urgenti certificati anagrafici;

• Servizio domiciliare dei testi della nostra biblioteca comunale anche ai non iscritti;

• Servizio di sostegno psicologico.

Abbiamo, inoltre, fissato delle necessarie limitazioni allo svolgimento dei servizi comunali, che saranno comunque integralmente garantiti previa apposita prenotazione. La situazione è molto difficile: dobbiamo comportarci in modo estremamente prudente e cauto, limitando, ove possibile, le occasioni di contatto con altre persone e, soprattutto, con i nostri anziani e gli altri soggetti più fragili che sono più esposti ai pericoli del virus. Grazie a tutti".