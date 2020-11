Da ieri l'amminstrazione comunale ha attivato un servizio "Info-Covid" dedicato alle persone che si trovano in quarantena domiciliare cautelativa o che risultino positive al Covd-19, quindi anch'esse in isolamento domiciliare.

I cittadini residenti a Isola del Liri che hanno bisogno di informazioni relative alla gestione pratica della propria situazione legata al virus, possono contattare due numeri dedicati, lo 0776.8008352 e lo 0776.8008364, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Tra le informazioni che si potranno avere, vista l'impossibilità oggettiva di uscire, i servizi attivati dal Comune in sinergia con la protezione civile, come l'acquisto di generi alimentari e farmaci, così come già avvenuto durante i mesi del lockdown, e la gestione della raccolta dei rifiuti.

In una nota congiunta, il sindaco Massimiliano Quadrini e l'assessore al bilancio Lucio Marziale hanno dichiarato: "Ciascun cittadino di Isola del Liri deve sapere che in ogni nostra giornata siamo impegnati ad attenuare l'impatto della crisi economica che inevitabilmente si ripercuote su tutte le famiglie e su tutte le attività commerciali e imprenditoriali della nostra città. Restiamo uniti, solidali e sereni, perché nessuno sarà mai lasciato solo da questa amministrazione. Non permetteremo a nessuno di strumentalizzare a fini personali e politici la grave situazione di emergenza sanitaria in atto. Rivolgere l'invito ai cittadini di recarsi al Comune è da irresponsabili". I due amministratori hanno spiegato che nelle bollette Tari 2020 inviate in questi giorni non ci sono agevolazioni Covid perché le stesse non sono state ancora quantificate.