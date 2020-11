Coronavirus Ferentino, l'aggiornamento di ieri sera da parte del sindaco Pompeo: "Dall'ultima comunicazione della Asl, ricevuta nella giornata di oggi (ieri, ndr) i casi positivi nella nostra città sono 90, di cui 4 ricoverati in ospedale e i restanti in isolamento domiciliare."

"La gran parte riconducibile a cluster familiari che hanno provocato un innalzamento repentino della curva in questi ultimi giorni - prosegue il primo cittadino - Anche per me avere dati puntuali e in tempo reale dalle autorità sanitarie non è facile, vista la situazione di oggettiva complessità.

Il compito di ciascuno di noi resta quello di rispettare le regole e di collaborare per rallentare il più possibile la catena dei contagi in questo momento estremamente delicato."