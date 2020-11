Bonus pc, tablet e internet, si parte il 9 novembre. A Ferentino è subito polemica da parte dei cittadini per la mancata inclusione (per alcuni comunque non è ancora ben definita la situazione) del comune gigliato nell'elenco degli enti locali laziali aventi diritto al bonus. In realtà solo alcuni comuni della regione sono stati localizzati, come mai Ferentino non c'è? È quanto si chiedono i cittadini amareggiati. Ieri, contattato il sindaco Antonio Pompeo, evidentemente al corrente dell'imprevisto, ha spiegato: «è una scelta della Regione Lazio, non certo del Comune.

Tuttavia ci siamo subito attivati per conoscere le motivazioni della selezione, ripeto, esclusivamente dell'ente Regione. Vogliamo cercare di capire i criteri della definizione dei comuni aventi diritto all'incentivo». I cittadini con Isee al di sotto dei 20mila euro avranno a disposizione un contributo per l'attivazione di connessioni veloci e di pari passo per l'acquisto di pc o tablet. Si potranno ottenere fino a 500 euro. Il bonus pc è messo a disposizione dal Mise, il contributo varia dai 200 ai 500 euro ed è destinato a famiglie e imprese per l'acquisto di quanto accennato.

La società Infratel con tale misura intende incentivare la fruizione di servizi a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale, ma applicabile solo in 5 regioni e solo a beneficio di alcuni comuni. Per adesso dunque i criteri adottati rappresentano un rebus. Queste le regioni ammesse Emilia Romagna (119 comuni), Friuli Venezia Giulia (86), Lazio (175), Liguria (124), Toscana (135).