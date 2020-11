Era intenta a cucinare quando è rimasta ustionata.

Incidente domestico nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le 18, in un'abitazione nella zona della stazione ferroviaria d Ceccano. Gravi ustioni riportate da una ottantenne. Per lei i medici hanno disposto il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale "Sant'Eugenio" di Roma.



La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava cucinando quando all'improvviso le è caduta una pentola con l'acqua bollente sul corpo. Paura per una anziana di Ceccano. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza. Dopo le prime cure i medici hanno disposto per l'ottantenne il trasferimento in una struttura più attrezzata per le cure del caso.



I soccorsi

È stato pertanto richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui l'anziana è stata trasportata al Centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio della capitale per le cure di cui necessitava. La pensionata è stata ricoverata in prognosi riservata.