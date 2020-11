La giunta De Donatis ha deliberato di aderire al "Bando sport e periferie" della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio per lo sport). Il bando serve a individuare gli interventi da finanziare per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale attraverso la promozione dell'attività sportiva.

L'amministrazione comunale si è attivata lavorando a un progetto che prevede la realizzazione di una nuova area polifunzionale con palestra nei pressi del palazzetto dello sport, a completamento di un progetto ben più ampio finalizzato alla promozione della cultura sportiva anche fra le categorie sociali più svantaggiate, che potranno fruire di una struttura polisportiva.

Lo scorso 28 ottobre l'amministrazione De Donatis ha deciso di approvare dal punto di vista tecnico il progetto definitivo denominato "Realizzazione di palestra polifunzionale area Palazzetto dello sport Mar. Ca. E. I. Luca Polsinelli". La giunta ha deliberato sia di dare atto che alla copertura finanziaria dell'importo complessivo progettuale di 696.587 euro si provvederà, nel caso di concessione, con le somme del finanziamento richiesto e di cui al "Bando sport e periferie" della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia di dare mandato al sindaco e legale rappresentante del Comune di Sora di avanzare la domanda di finanziamento per i lavori. Sarà ora l'Area lavori pubblici del Settore V a provvedere all'adempimento di tutti gli atti tecnico-amministrativi di competenza per la richiesta e l'eventuale concessione del finanziamento in questione.

L'assessore allo sport Daniele Tersigni che ha lavorato in sinergia con il consigliere Alessandro Mosticone per poter compiere questo primo passo, si mostra entusiasta. Un obiettivo che aspetta solo di vedere tramutato in realtà lo sforzo progettuale. «Tra sessanta giorni avremo conferme sul nostro progetto - ha detto il componente della giunta - Lo spazio sarà denominato "Palestra per tutti" e sarà dedicato in special modo al sociale. È infatti già in piedi un'importante convenzione con l'Aipes», ha concluso l'assessore Tersigni.