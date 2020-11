Basta assembramenti e appello ai genitori e, soprattutto ai ragazzi. "I dati sono allarmanti". A parlare è il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi in un video: "Mi è stato comunicato il dato della Asl con 14 positività negli ultimi giorni per un totale di 29. E' allarmante.

Mi stringo forte a chi, in questo momento, è toccato dalla pandemia. Siamo in contatto costante con molti di loro ma il messaggio è rivolto alle mamme e papà di Aquino e, soprattutto, ai più giovani. Ho visto molti ragazzi in giro e ho mandato a fare controlli. Ecco dico che la piazza non è un campo sportivo. I bar vanno gestiti e fruiti con intelligenza e i luoghi di aggregazione dobbiamo evitarli mentre è indispensabile l'uso della mascherina. Aquino non ha mai toccato questi valori. 29 positivi è un dato da tenere ben in mente. Alziamo la soglia dell'attenzione. Cerchiamo di badare al nostro futuro e a quello dei nostri figli. Azioneremo dispositivi importanti. Vorrei che nn si creassero polemiche"

Intanto a partire da questa domenica il mercato, per disposizioni del Governo, è consentito solo per l'attività di commercio Agro-Alimentare.