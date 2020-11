I mezzi meccanici sono già all'opera per ripristinare gli argini del Liri e bonificare la frana in località Limatelle, che ha interessato la zona sita a ridosso del centro. Sono partite così le opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale con il sistema "Terramesh".

L'ansa di Limatelle deve essere resa sicura evitando che venga compromessa la viabilità superiore. Per la realizzazione dei lavori è previsto un investimento di circa 400mila euro, intervento stralciato dal più ampio piano di bonifica che prevede una spesa di oltre un milione.

La frana a Limatelle interessa un tratto del fiume non lontano da attività e abitazioni. Un cedimento preoccupante anche per la centralità dell'area e l'avanzata delle acque che continuano a compromettere la stabilità del terreno.

La situazione si è aggravata due anni fa, in occasione degli eventi atmosferici straordinari verificatisi a ottobre che provocarono danni a esercizi commerciali, abitazioni e viabilità. L'anno scorso furono i cittadini a segnalare i danni, oltre a manifestare le loro preoccupazioni per i loro beni e la stessa incolumità delle persone, messa a rischio da argini che continuavano a cedere.

Una situazione di pericolo riconosciuta dalla stessa Regione Lazio, che dopo il sopralluogo effettuato in seguito alla richiesta del Comune riconobbe lo stato di rischio nella zona. Nel 2019, Ceprano ha ottenuto una serie di finanziamenti regionali, una parte dei quali vengono ora investiti per bonificare le frane.

Vasto è il programma delle opere di risanamento idrogeologico nelle aree che fiancheggiano il Liri e presentano instabilità. Sono noti i movimenti franosi a Santa Lucia, via Muto, Fontana Cialeo e adesso a Limatelle, località dove si continuano a investire ingenti somme sia nella fase di bonifica, sia in quella successiva di monitoraggio, che consente di controllare l'evoluzione dei cedimenti.

Si tratta di lavori importanti, in alcuni casi realizzati con urgenza come per Limitelle, dove poteva essere compromessa la sicurezza della strada sovrastante il fiume.