Un improvviso odore di gas in viale Dante dove una squadra di operai era al lavoro fin dal mattino per i lavori d'installazione della fibra ottica. Proprio durante il lavoro in maniera involontaria è stato urtato un tubo del gas.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che in pochi minuti si sono portati sul posto per le verifiche del caso e per mettere in sicurezza la zona. Viale Dante è una delle strade principali della città e vi insistono numerose attività commerciali e tanto passeggio, essendo il principale collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro di Cassino.

Non è il primo episodio del genere che si registra, alcune settimane fa sempre per gli interventi legati alla fibra ottica era stato danneggiato un tubo del gas. La situazione in quel caso si rivelò più grave del previsto, intervennero anche le forze dell'ordine, il condominio rimase senza fornitura del gas e i residenti vennero allontanati.