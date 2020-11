Settantenne caduto dall'albero durante raccolta delle olive. È successo intorno a mezzogiorno nella zona Torrenoverana. L'uomo è stato subito soccorso. Sul posto anche l'eliambulanza.

Poco distante dal luogo dell'infortunio è atterrato l'elicottero Pegaso 44 ma dopo le prime cure il personale medico ha disposto il trasferimento del ferentinate all'ospedale di Alatri per ulteriori accertamenti. Fortunatamente non è in pericolo di vita.