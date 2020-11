"Con dolore annuncio la morte di mio padre, Amerigo Belli, 80 anni, morto presso l'ospedale di Frosinone per contagio da Covid." - con queste parole l'ex sindaco di Patrica, Stefano Belli, ha annunciato la perdita dell'amato padre.

"La benedizione della salma - prosegue Belli - avverrà domattina, alle 10,30, presso il cimitero di Patrica, in forma privata, per rispettare le norme contenute nel Dpcm e per evitare assembramenti a Patrica. Si ringraziano tutti coloro che hanno voluto bene ad Amerigo e quanti partecipano al lutto della nostra famiglia."