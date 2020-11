Coronavirus Fiuggi, il sindaco Baccarini fa il punto sulla situazione in città: "Da ultimi dati, ad oggi aggiornati, nella nostra cittadina termale contiamo 56 nostri concittadini positivi, di cui uno ospedalizzato e gli altri in isolamento domiciliare."

"Nel cluster della RSA Santa Elisabetta 1 - prosegue il primo cittadino - come noto, sono stati riscontrati 24 casi di positività a Covid. Per quanto riguarda gli ospiti del CAS "ex Palace" la situazione é in itinere e sarà diversamente trattata tramite Prefettura, ASL e cooperativa sociale gestrice Synergasia. Il sottoscritto nella qualità di autorità sanitaria locale, sta intervenendo proprio in questo momento affinché le autorità preposte adottino ogni più idonea, opportuna e definitiva misura del caso. "

"La curva epidemiologica si sta evidentemente innalzando - prosegue ancora- anche se la situazione generale resta sotto controllo, ma bisogna prestare sempre la massima attenzione, vista anche la non migliore situazione generale e il recente DPCM entrato in vigore nella giornata di oggi. Un caro augurio di pronta guarigione a tutti i nostri concittadini. NON ABBASSIAMO LA GUARDIA: distanziamento, mascherina, igienizzazione mani e superfici, molta molta attenzione".