Il sindaco Massimiliano Quadrini, come ormai consuetudine, ha aggiornato la popolazione sull'evoluzione della pandemia da Coronavirus in corso. "La Direzione Generale della Asl - scrive in merito il primo cittadino - ci ha comunicato la positività di 9 nostri concittadini, tutti posti in isolamento domiciliare. Nella medesima informativa abbiamo notizia di 2 persone negativizzate.

Ad oggi, quindi, i casi di positività risultano essere 98.

Come più volte ribadito, occorre mantenere alta la guardia perché l'obiettivo da conseguire è quello di abbassare la curva dei contagi anche nella nostra città".