Coinvolta in un incidente, risulta positiva ad alcol e droga. A denunciare una ventottenne sono stati i militari della stazione di Acuto per guida sotto l'influenza di alcol e di stupefacenti. La donna era stata coinvolta in un sinistro stradale verificatosi la scorsa settimana ad Anagni e a causa di alcune lesioni riportate era stata trasportata all'ospedale di Alatri per gli accertamenti diagnostici, risultando positiva ai test clinici sull'alcol e droga.