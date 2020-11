Si è allacciato abusivamente con la propria utenza domestica sulla linea elettrica di un altro condomino prelevando abusivamente un valore energetico di circa 1.500 euro. Scoperto e denunciato un giovane di Ferentino. A finire nei guai è stato un ventiduenne.

Per lui l'accusa è di furto aggravato di energia elettrica. Stando alle accuse, come detto, il ferentinate fraudolentemente ha allacciato la propria utenza domestica sulla linea elettrica di un altro condomino.

Sempre stando alle accuse che gli vengono mosse ha prelevato abusivamente un valore energetico di circa 1.500 euro. Pertanto nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto di energia elettrica da parte dei carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante Raffaele Alborino.