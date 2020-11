Alla soglia dei 400 casi. La Ciociaria sfiora il nuovo record, ieri 394 casi (il prima è di domenica scorsa con 399 è stato avvicinato), e registra una nuova vittima. Con l'aggiornamento di ieri, la provincia di Frosinone sfonda il muro dei seimila contagi da inizio emergenza. Passare da cinquemila a seimila è stato un attimo.

In questa settimana, infatti, i casi sono già 1.112 per una media di 278 al giorno. A novembre, invece, toccata quota 1.511, ovvero 302,2 al giorno. Numeri che stravolgono ogni dato precedente. Basti considerare che novembre, in cinque giorni, segna il 24% dei contagi totali (ora 6.126).



La situazione

Sono 53 i comuni interessati ieri da almeno un contagio. Questa volta davanti c'è Frosinone con 25, quindi Sora 21, Veroli 18, Cassino 17, Alatri 13, Ferentino 13, Ceccano 11, Anagni 9, Fiuggi 9, Monte San Giovanni Campano 8. Sono stati acquisiti i risultati di 2.800 tamponi circa, il che significa che la percentuale tra positivi e tamponi si aggira sul

14%. Si segnala anche una novantina di guariti, mentre i positivi in isolamento domiciliare crescono da 2.800 a 3.000 circa.

Altra vittima

La provincia di Frosinone conta un altro decesso. Alla lista di chi non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus si aggiunge un uomo di 69 anni di Sora, con altre patologie pregresse, che era ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva allo Spaziani di Frosinone.

Attualmente sono 16 i malati Covid a terapia intensiva, ampliabili a 20. In sub intensiva ci sono altri 6 posti che, in caso di necessità, possono aumentare ancora.

Allo Spaziani sono 160 i posti Covid attivi, a marzo-aprile erano massimo 106. Anche in questo caso i posti potrebbero aumentare a seconda della bisogna.

Intanto, davanti al pronto soccorso è stato montato un prefabbricato per l'accoglienza dei casi sospetti di Covid. Visto che si va verso la brutta stagione si è deciso di utilizzare una struttura più calda rispetto alle tende che sono state montate davanti allo Spaziani. Ieri le operazioni sono state completate.



L'annuncio

Positiva la consigliera provinciale e comunale di Frosinone Alessandra Sardellitti che, in un post, scrive: «È entrato prepotentemente nella mia famiglia, colpendo tutti, ad eccezione del piccolo che rimane eroicamente negativo. Tante precauzioni, nessuna vera vacanza estiva, distanziamento sociale, socializzazione ridotta quasi allo zero. Non è stato sufficiente. Ora siamo nel pieno della tempesta ma ne verremo fuori, più forti di prima. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno vivendo questa inaspettata e non voluta esperienza. Le mie considerazioni sulla gestione della pandemia a livello sanitario le conservo per tempi migliori. Ora penso a far guarire mia madre, mio figlio e me».

Il Seresmi

L'aggiornamento del Servizio regionale di sorveglianza sulle malattie infettive indica per Cassino 450 casi totali, seguita da Frosinone con 374, Sora con 322, Alatri con 213, Veroli con 185, Ceccano con 133, Fiuggi con 115, Boville Ernica con 105, Pontecorvo con 102, Ferentino con 99, Isola del Liri con 98, Monte San Giovanni Campano con 96, Cervaro con 83, Anagni con 72, Ripi con 59, Arpino con 56 tra i comuni con almeno cinquanta casi.

Da settembre si registra una crescita di 388 casi a Cassino, di 289 a Frosinone, di 278 a Sora, di 150 ad Alatri, di 110 a Veroli, di 107 a Ceccano, di 92 ad Isola del Liri, di 91 a Boville Ernica, di 87 a Pontecorvo, di 86 a Monte San Giovanni Campano, di 66 a Cervaro, di 51 ad Anagni, di 50 a Ripi, di 45 ad Arpino tra quelli con l'incremento più marcato.



La proposta

I consiglieri di minoranza di Frosinone Fabiana Scasseddu, Marco Mastronardi, Stefano Pizzutelli e Daniele Riggi raccolgono l'invito del sindaco alla collaborazione nella lotta al Covid e propongono, accanto alla app Fr Monitoraggio, «una pagina dedicata sul sito del Comune all'emergenza. In questa pagina vanno inseriti i numeri da contattare per informazioni sui comportamenti da tenere. Destinazione dei residui importi di Solidiamo alle iniziative di informazione e lancio di una sottoscrizione per la gestione dei servizi».