Via Avrive Pipole ad Ausonia sta per essere sistemata e restituita di nuovo alla cittadinanza. «In un momento storico non facile come quello che stiamo attraversando per ovvi motivi che tutti conosciamo – ha detto il primo cittadino Cardillo - siamo riusciti in meno di un mese dal crollo del muro di via Avrive Pipole ad iniziare i lavori per il ripristino della viabilità stradale sul tratto di strada interrotto».

«Grazie all'assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Stagno – ha detto il sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo - per aver risolto con immediatezza un problema che stava creando disagio ai cittadini del luogo».

Il dissesto della strada rientra nei danni provocati dall'alluvione all'inizio della scorsa estate, che tanti danni ha causato in tutta la valle dei santi.