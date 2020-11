Sant'Elia sarà più sicura. L'amministrazione ha siglato il patto per la sicurezza urbana con il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli per due differenti progetti, con relative richieste di finanziamento, per l'installazione di ben 36 telecamere che verranno posizionate in punti strategici. Fondamentali, anche per contrastare gli "appetiti" di bande criminali.

Alcuni dispositivi saranno in grado di rilevare le targhe delle auto: un deterrente infallibile contro i ladri. «Il patto per l'attuazione concreta della sicurezza urbana prevede una collaborazione tra la Prefettura e il nostro Comune al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, favorire l'impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze di sicurezza del nostro territorio» ha spiegato il sindaco Roberto Angelosanto.

Per poter dare attuazione al patto sarà istituita in Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) una cabina di regia, di cui faranno parte rappresentanti delle forze di polizia (di Stato e di quella locale, con il comandante Luciano Ferrara già in azione) con il compito di monitorare, a scadenza semestrale, lo stato di attuazione del patto.



L'iter seguito

La richiesta era stata già avanzata all'inizio di ottobre e, di concerto con la polizia locale e con i carabinieri, aveva riguardato l'installa zione di numerose telecamere (in 14 siti ritenuti sensibili ai fini della incolumità pubblica e della sicurezza urbana per un dispiegamento di 12 telecamere dedicate alla lettura targhe e altre telecamere di contesto). Inoltre, già nel mese di settembre (delibera di giunta numero 132 del 17 settembre scorso) l'amministrazione comunale aveva inoltrato anche un'altra richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza che prevede, con il progetto denominato "Sicurezza bene comune", l'installazione di altri 10 dispositivi di contesto. Dunque, in totale, 36.

«Rendiamo Sant'Elia un paese più bello, più vivibile e più sicuro» ha concluso il primo cittadino, soddisfatto per l'importante risultato raggiunto.