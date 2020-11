"Aggiornamento covid-19 nel nostro comune. Casi positivi 26. La nostra Regione si trova attualmente nella zona Gialla." così sulla sua pagina social il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero ha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione contagi nel piccolo comune ciociaro.

Stessa cosa ha fatto il suo "collega" Silvio Grazioli, primo cittadino di Trevi nel Lazio, che nel consueto post sulla sua pagina social scrive: "Il Sindaco porta a conoscenza della popolazione che la ASL di Frosinone ha comunicato ufficialmente la presenza di 14 persone positive al covid, che sono state poste in isolamento domiciliare.

In realtà - prosegue nel post- non c'e' nulla di nuovo rispetto ai comunicati dei giorni scorsi, in quanto

in maniera informale la situazione era conosciuta, pertanto valgono le rassicurazioni che già erano state ampiamente diffuse nei precedenti comunicati, vale a dire che le autorità sanitarie hanno il pieno controllo della situazione che negli ultimi giorni e' assolutamente tranquilla senza ulteriori contagi."