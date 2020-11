Una emergenza nell'emergenza? Come vive la cittadina di Cervaro che, oltre a combattere come tutti contro il covid, ha a che fare con ladri senza scrupoli?

Una panoramica la offre l'attivista politico Ivo Ierardi: «Siamo preoccupati seriamente per la "situazione ladri", perché continuano imperterriti a operare senza la minima paura e, seppur organizzati con gruppi WhatsApp, non basta mai. Sono scaltri e veloci. Non danno mai tregua»

Sul fronte covid c'è grande rispetto di tutti, «i positivi sono disciplinati e rispettano la quarantena ma siamo seriamente allarmati per l'enorme numero: 67 casi sono tantissimi e siamo all'inizio della seconda fase. Mi preoccupa la situazione scolastica covid. Siamo in emergenza ma secondo me non si sta facendo abbastanza».