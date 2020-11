Oltre 3 anni di attesa per le terapie da ricevere nel reparto di fisioterapia presso la Casa della salute di Ferentino. Una cittadina, particolarmente amareggiata ed arrabbiata è presumibile, ha voluto rendere pubblico, attraverso i social, ciò che le è accaduto e dalle risposte dei propri concittadini si scopre che non è la sola, purtroppo. Tempi biblici per usufruire delle prestazioni sanitarie prenotate al Cup. Se questa è la sanità italiana vien da chiedersi, come si può pensare di affrontare il Covid-19 con successo?

Pertanto, dopo aver letto il post della signora su facebook, alcuni suoi concittadini le hanno suggerito di denunciare i fatti alle forze dell'ordine ed è proprio quello che la donna ora ha deciso di fare: «Ho fatto richiesta per le terapie a giugno del 2017 - questo il suo sfogo - ma tuttora non mi hanno ancora chiamata. Sono andata a chiedere informazioni e mi hanno risposto che fanno solo le urgenze. Ma è normale?», si domanda. «Secondo me dovrebbero fare un'urgenza e una programmata. Ammesso che quelli che hanno chiamato siano tutti urgenti. Ho qualche dubbio. Sicuramente - e annuncia battaglia - farò un esposto e una denuncia ai carabinieri».

Altri cittadini stante i disagi nei reparti e le liste di attesa inverosimili, si sono visti costretti a recarsi presso studi medici privati. In sostanza simili contrattempi continuano a verificarsi nel 2020 e non è questa la sanità pubblica che dà sicurezza e soddisfa la gente. Mentre l'assessore alla sanità locale Franco Martini incalza da tempo la Asl di Frosinone, finora a vuoto, affinché la Casa della salute di Ferentino abbia quei servizi oggi ancora mancanti, su tutti un ambulatorio medico-infermieristico per assistere la cittadinanza in caso di necessità h24, ma anche più personale che a quanto sembra è carente nel reparto di Fisioterapia di Ferentino, perciò le liste di attesa sono sempre più prolisse. Le Case della salute casomai dovrebbero essere di ausilio agli ospedali, specialmente oggigiorno in tempi di pandemia, con le strutture ospedaliere in forte difficoltà compreso lo "Spaziani" di Frosinone.